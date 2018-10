Kotimaa

Sabina Söderlund-Myllyharju on etsinyt biologista äitiään yli 20 vuotta – nyt hänellä on uusi toivo

Sabina Söderlund-Myllyharju

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pietarsaaressa

Vuonna

Viime

Adoptioperheiden

Jos