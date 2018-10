Kotimaa

Kiskobussi syttyi palamaan Joroisissa

Pieni paikallisjuna eli kiskobussi syttyi palamaan Joroisissa Etelä-Savossa. Palo on saatu hallintaan ja kaikki matkustajat on saatu evakuoitua, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos tiedotteessaan. Kukaan ei loukkaantunut.



Eulipalo oli junassa Huutokosken aseman kohdalla. Palon jälkiraivaus on meneillään.