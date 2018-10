Kotimaa

Poliisi syytteessä törkeästä petoksesta – Epäillään huijanneen toista poliisia omakotitalo­kaupoissa

käräjäoikeudessa alettiin maanantaina käsitellä erikoista poliisien välistä talokauppajuttua.Taustalla on vuonna 2012 tehty talokauppa. Tuolloin turkulainen poliisi myi entisen puolisonsa kanssa 1940-luvulla rakennetun rintamamiestalon toiselle poliisille.Talon myynyt poliisi on nyt syytteessä törkeästä petoksesta. Syyttäjä vaati miehelle vähintään yhden vuoden ehdollista vankeusrangaistusta.mukaan talon myynyt poliisi oli antanut ostajille ennen kauppaa virheellisiä tietoja. Lisäksi hän oli salannut olennaisia tietoja.Syyttäjän mukaan poliisi oli erehdyttänyt ostajat maksamaan talosta noin 300 000 euroa, kun talon todellinen arvo sen kunto huomioon ottaen olisi ollut korkeintaan 170 000 euroa.Syyttäjän haastehakemuksen mukaan talon myynyt poliisi oli vakuuttanut talon olleen korjattu viimeisen päälle. Hän oli salannut ostajilta sen, että talo oli paalutettu vain osittain, eikä viimeiselle paalutukselle ollut haettu rakennuslupaa. Lisäksi hän oli peitellyt pihan ja talon kallistumia ja painaumia.Syytteen mukaan poliisi oli tavoitellut teolla huomattavaa taloudellista hyötyä käyttäen hyväkseen kollegiaalisuuden tuomaa erityistä luottamusta.on aiemmin puitu riita-asiana Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ja Turun hovioikeudessa.Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti vuonna 2014 purkaa kaupan talossa olleen virheen vuoksi. Seuraavana vuonna Turun hovioikeus kuitenkin kumosi käräjäoikeuden päätöksen.Talon myynyt poliisi on hyllytetty virastaan petossyytteen vuoksi. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.