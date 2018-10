Kotimaa

Airiston Helmeen liittyvä venäläismies pysyy vangittuna

Tutkinnassa

käräjäoikeus on jatkanut Airiston Helmi -yritykseen liittyvän venäläismiehen vangitsemista. Venäläismies on ollut yrityksen vastuuhenkilö ja häntä epäillään talousrikoksista.Käräjäoikeus vangitsi miehen syyskuun lopussa Airiston poliisioperaation jälkeen. Samaan aikaan vangittiin myös yhtiössä työskennellyt virolaismies. Hänen vangitsemistaan käsitellään uudelleen käräjäoikeudessa keskiviikkona.Venäläismiestä epäillään törkeästä veropetoksesta. Virolainen mies taas on vangittu epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen.Veropetosepäilyt liittyvät pimeän työvoiman käyttöön rakentamisessa, saneerausrakentamisessa ja kiinteistönhuoltotöissä.on poliisin mukaan useita epäiltyjä.Poliisi epäilee, että veropetosten lisäksi yrityksessä on pesty rahaa usean miljoonan euron edestä.Kotietsinnöillä takavarikoitiin runsaasti erilaisia laitteita, joita viranomaiset käyvät yksitellen läpi. Lisäksi takavarikkoon jäi noin kolme miljoonaa euroa käteistä.Poliisi ei ole vahvistanut, mikä yhtiö on tutkinnan kohteena.