Kotimaa

Poliisi epäilee kahta 18-vuotiasta törkeästä parituksesta Turussa

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005868218.html

esittää kahta nuorta vangittavaksi epäiltynä törkeästä parituksesta Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Käräjäoikeuden diaaritietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut syyskuun aikana Turussa.Toinen epäilty on 18-vuotias nainen ja toinen 18-vuotias mies. Julkisten Facebook-profiilien perusteella he ovat pariskunta.HS ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa.