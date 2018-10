”Kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut sananvapauden näkökulmasta hyväksyttävää syytä” – MV-lehden perustaja Ilja Janitskin sai ehdotonta vankeutta 16 rikoksesta

Kotimaa

”Kirjoitusten julkaisemisella ei ole ollut sananvapauden näkökulmasta hyväksyttävää syytä” – MV-lehden perusta

MV-lehden

Käräjäoikeuden

Johan Bäckman

Oikeudenkäynti

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on yksi jutun asianomistajista.