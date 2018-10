Kotimaa

Kuopion bussi­turman tutkinta: Risteykseen kovaa vauhtia ajanut kuljettaja havahtui tilanteeseen liian myöhään

Kuopiossa

24. elokuuta tapahtuneen neljän matkustajan hengen vaatineen bussionnettomuuden tapahtumien kulku on pääosin selvitetty, kertoo Onnettomuustutkintakeskus tiedotteessaan. Tutkinta kuitenkin jatkuu edelleen. Se valmistuu ensi vuoden alkupuolella.Linja-auto lähestyi moottoritien ramppia noin 90 kilometrin tuntivauhtia. Nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa. Auton nopeus hidastui rampilla vain vähän. Kun kuljettaja sai risteysalueen näkyviinsä, hän huomasi, että nopeus on aivan liian kova ja vasemmalle kääntyvien kaistalla on autoja.tilanteeseen, hän yritti kertomansa mukaan jarruttaa siinä onnistumatta. Törmäyksiä välttääkseen kuljettaja käänsi risteyksessä voimakkaasti oikealle”, Onnettomuustutkintakeskus selostaa.Kovan nopeuden vuoksi kääntyminen oikealle ei onnistunut vaan auto kaartoi yli keskisaarekkeen ja törmäsi henkilöautoihin. ”Tämän jälkeen auto suistui vinosti sillan kaiteen läpi päätyen ilmalennon jälkeen junaradan kallioleikkauksen päälle.”Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan linja-auton nopeus risteysalueella oli vähintään 50 kilometriä tunnissa. Kaarros- ja törmäysjälkien sekä ilmalennon pituuden nojalla voi päätellä, että vauhtia saattoi olla runsaasti enemmän.tarkkoja nopeustietoja tilanteesta ei ole.Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan turman taustasyitä ovat muun muassa lyhyt ramppi, jolla ei ollut muita hidastamiseen ohjaavia merkkejä kuin risteyksen lähellä ollut taajamamerkki. Lisäksi moottoritien ja rampin välinen puusto rajoitti näköalaa risteykseen.Lisäksi työ oli raskasta kuljettajan terveydentilaan nähden, mikä heikensi vireystilaa. Kuljettaja tunsi huonosti kyseisen ajoneuvon hallintalaitteet, kuten hidastimen ja vakionopeudensäätimen, sillä hänellä oli onnettomuusautosta vain vähän kokemusta.Onnettomuustutkintakeskus huomauttaa ettei ole viitteitä siitä, että vakionopeudensäätimellä olisi osuutta onnettomuuteen.