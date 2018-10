Kotimaa

Pahoinpitelystä tuomittu poliisi erotettiin määräajaksi – video näyttää väkivallanteon poliisiasemalla

Itä-Suomen

Vanhempi

poliisilaitos on erottanut määräajaksi vanhemman konstaapelin, joka pahoinpiteli kiinniotetun miehen Mikkelin poliisiasemalla viime huhtikuussa.Pahoinpitelytilanne näkyy oheisella HS:n hankkimalla videotallenteella.Video on koostettu Mikkelin poliisiaseman valvontakameran tallenteesta. Videolla poliisi lyö kiinniotettua miestä niskan alueelle, miehen naama osuu pöytään ja poliisi siivoaa tilanteen jälkeen verijäljet pöydältä.Etelä-Savon käräjäoikeus piti lyöntiä tarpeettomana ja perusteettomana. Käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa konstaapelin pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 35 päiväsakon rangaistukseen.Itä-Suomen hovioikeus ei myöntänyt asialle jatkokäsittelylupaa kuin sakkojen suuruuden osalta.konstaapeli on ollut huhtikuusta lähtien virasta pidätettynä. Poliisilaitos päätti nyt erottaa hänet virastaan tästä päivästä lähtien joulukuun 23. päivään asti.Hieman yli 50-vuotias vanhempi konstaapeli on työskennellyt poliisin kenttätehtävissä kolmisenkymmentä vuotta.