Kotimaa

HS kysyi Helsingissä, huolettaako ilmaston­muutos ja onko Suomi tehnyt tarpeeksi – ”Vähän omatunto kyllä riipo

Kysymykset:

1. Onko meillä toivoa?2. Oletko itse tehnyt ilmastotekoja ja minkälaisia?3. Onko Suomi tehnyt tarpeeksi?1. On. Aina on toivoa.2. Muodostelmaluistelussa kuljetaan koko joukkue kaikki samalla autolla kimppakyydillä. Kesällä kuljen pyörällä. Kierrätän. En heitä roskia luontoon.3. Aina voi tehdä enemmän. Suomi voisi nyt kiinnittää asiaan enemmän huomiota.1. Joskus tuntuu, että ei ole.2. En.3. Luultavasti ei.1. Aika pahalta tuntuu vaikuttavan. Kaikkien tahojen, niin teollisuuden kuin yksityishenkilöidenkin, pitäisi nyt toimia yhdessä.2. Luovuin autosta ja lennän vähän. Tietysti myös peruskierrätystä ja muuta sellaista.3. Ei varmastikaan, se on ihan selvää. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on suurta.1. Aina on toivoa. Huolissaan pitää olla, kun on katsonut, mistä koko juttu tulee. Esimerkiksi autot vaikuttavat paljon.2. Omaa autoa ei ole, käytän julkisia. Olen yrittänyt olla roskaamatta luontoa.3. Tilanne voi kääntyä, kun ihmiset alkavat ostaa muun muassa sähköautoja. Suomen pitäisi edistää sitä. Myös roskaamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.1. Uskon Raamatun perusteella, että Jumala puuttuu asiaan. Ihmisen toimesta muutosta voidaan vain hidastaa, vaikka onhan esimerkiksi jäätiköiden sulaminen masentavaa.2. En tuhlaile. Lihaa kyllä syön.3. Ei ole tehnyt tarpeeksi. Luin juuri jostain, että teollisuus saastuttaa vielä aika napakasti.1. Toivoa on aina.2. Jossain määrin, mutta en usko, että riittävästi. Olen miettinyt kulutustani ja sitä, minkälaista ruokaa ostan. Olen myös vähentänyt muovinkulutusta.3. Ei tarpeeksi, aina voi tehdä enemmän. En tosin ole täysin varma, mitä Suomi on tehnyt.1. Ainahan pitää olla toivoa.2. Rehellisesti täytyy sanoa, etten ole itse paljon tehnyt. Matkustan enemmän julkisilla kuin henkilöautolla. Omaa autoa ei ole, en koe sitä tarpeelliseksi tällä hetkellä.3. Hyvin todennäköisesti. Kai me parhaamme yritämme siinä mis­sä muutkin maat.1. On mielestäni.2. Kierrätän kyllä ja liikun julki­silla.3. On varmaan tehnyt tarpeeksi.1. Kyllä toivoa on. Lasten takia ei voida luovuttaa.2. Yritän ottaa asian huomioon arkielämässäni. Ostan lähiruokaa ja luomua mahdollisimman paljon. Kierrätän ja käytän paljon joukkoliikennettä. Helposti sanotaan, ettei yksi ihminen voi vaikuttaa, mutta sieltä se lähtee pienistä asioista.3. On varmaan ihan hyvin, mutta ei koskaan liikaa. On hyvä, että asia on nyt nostettu esille lehdissä ja sosiaalisessa mediassa.1. Kai toivoa pitää aina olla, vaikka näyttää siltä, että politiikkamme ei tällä hetkellä edistä muutosta. Populismi valtavirtaistuu, mikä ei edesauta syvällisten ratkaisujen etsimistä.2. Kiinnitän huomiota lajitteluun ja energiankäyttöön. Vapaa-aikana matkailen lähialueilla ja Suomessa. Työssä tulee lennettyä. Olen osin sitä mieltä, että ratkaisut ovat rakenteellisia.3. Suomi on tehnyt paljon, mutta täällä tasapainoillaan monenlaisten intressien välillä. Energiataloudessa voi olla poliittisesti hankalia ratkaisuja nykyisen hallituksen aikana.1. On.2. Vaihdoin kasvissyöjäksi kaksi vuotta sitten. Olen myös yrittänyt elää ilman autoa, mutta lopulta hankittiin lapsen takia. Autoa käytetään, jos matkustellaan toiseen kaupunkiin. Yleensä kävellään.3. Olen Meksikosta, ja Suomi on kyllä tehnyt paljon enemmän. Se on harmi, että amerikkalainen tapa elää ja kuluttaa on niin yleinen. Ajetaan paljon isoilla autoilla ja syödään pikaruokaa.1. Kyllä mielestäni. Kaikkien pitäisi tajuta, että jotakin täytyy tehdä.2. Ruokailutottumukset ovat yksi tapa. Tytär opiskelee ilmastonmuutokseen liittyvää alaa ja patistelee. Hän on vegaani ja sanoo, että minunkin pitäisi. Autoa käytän harvoin.3. Se surettaa, että puoluepolitiikka on mukana tällaisessa asiassa. Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja voisi tehdä enemmän. Onhan se hälyttävää, että Huippuvuorilla joudutaan romuttamaan taloja, koska ikirouta ei enää pidä niitä pystyssä.1. Joo.2. En merkittävästi. Harrastan muodostelmaluistelua. Harjoituksiin mennään autolla, mutta aina kun on vapaapäivä, mennään julkisilla.3. En tiedä. Ehkä ei tarpeeksi, enemmänkin voisi tehdä. Ilmastonmuutos on kuitenkin ajankohtainen ja iso juttu.1. Aina on toivoa.2. Näkisin, että tekojen pitäisi olla ennen muuta valtioiden tasolla. Tarvitaan verotusta ja sääntelyä. Yksilötasolla olen yrittänyt syödä kasvisvetoisesti mutta syön myös lihaa. Lentämistä tulee työn puolesta liikaa. Verotuksella siihenkin voidaan vaikuttaa, ja hinnoittelulla junamatkailuun.3. Ei varmaan mikään yksittäinen maa ole tehnyt tarpeeksi. Ratkaisuja tarvitaan kansainvälisten organisaatioiden tasolla.1. Aika toivotonta on, kun on ihmisistä kyse: on kaiken maailman trumpeja ja muita. Öljy-yhtiöt ovat aika merkityksellisiä. Hyvin huonostihan asiat ovat. Ihmisreppana on sellainen, että miettii vain, että kunpa minun elämäni ajan jotenkin menisi.2. Koko työelämäni olin vesi­voiman ja ydinvoiman rakentajana ja tutkijana. Vähän omatunto kyllä riipoo, kun autolla ajaa. Voisihan sitä julkisillakin.3. Ei ole vielä. Suomi on heräämässä vasta, hiljalleen.