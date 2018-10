Itä-Suomessa mittavat etsinnät: Hirvensalmella kateissa kolmen kalastajan seurue, Savonlinnassa veneilemään lähtenyt mies ei ole palannut

Kotimaa

Itä-Suomessa mittavat etsinnät: Hirvensalmella kateissa kolmen kalastajan seurue, Savonlinnassa veneilemään lä

Itä- Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisen

poliisi etsii parasta aikaa kadonneita veneilijöitä kahdella eri paikkakunnalla. Ensimmäiseen etsintätehtävään tuli hälytys perjantaina kello 19.16 aikaan. Tuolloin poliisille ilmoitettiin Savonlinnan Puruvedelle kadonneesta miehestä, joka oli lähtenyt veneilemään iltapäivällä.Mies on lähtenyt vesille Pihlajaniemestä Hummonselän suuntaan. Viimeinen havainto hänestä on vesiltä kello 15 aikaan iltapäivällä.Etsintöihin osallistuvat poliisin lisäksi järvipelastajat, pelastuslaitos ja puolustusvoimien helikopteri. Etsinnät jatkuvat yhä, tiedotti poliisi kello 22.30 aikaan perjantai-iltana.veneilijän etsinnät ovat käynnissä Hirvensalmella. Pelastuslaitos ja poliisi saivat kello 20.07 aikaan ilmoituksen kolmen miehen seurueesta , joka oli lähtenyt uistelemaan Puulan Simpiänselälle.He eivät palanneet lähtöpaikkaan sovitusti. Seuruetta etsivät poliisin lisäksi järvipelastajat ja pelastuslaitos. Myös tämä etsintätehtävä on kesken, poliisi tiedotti kello 22.30 aikaan perjantaina.