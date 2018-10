Kotimaa

Kemiläisestä asunnosta löytyi kaksi ruumista, poliisi tutkii henkirikoksena

Kemiläisestä paritaloasunnosta löytyi lauantaina kaksi ruumista, kertoo poliisi tiedotteessaan. Poliisi meni paikalle asuntoon saatuaan lauantaina kello 15.20 ilmoituksen, jonka mukaan kemiläisestä asunnosta on löytynyt ruumis.



Paikalla selvisi, että asunnossa on toinenkin ruumis.



Tapausta tutkitaan henkirikoksena. Tässä vaiheessa poliisi on siinä käsityksessä, että henkirikoksen tekijä surmasi teon jälkeen myös itsensä.