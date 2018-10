Kuortin ABC:n läheltä löydetty henkirikoksen uhri on tunnistettu – Poliisi pyytää havaintoja valkoisesta pakettiautosta

Kotimaa

Kuortin ABC:n läheltä löydetty henkirikoksen uhri on tunnistettu – Poliisi pyytää havaintoja valkoisesta paket

Pertunmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keski-Suomen