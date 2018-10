Kotimaa

Työttömyys häviää nyt vauhdilla – Konepajalla Tampereella on selvää, että työntekijät koulutetaan itse, sillä

Työttömyydestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudellamaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukupuolittain

Myös

Milloin

Tampereella