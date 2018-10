Kotimaa

IS: Kuopiossa lapsensa tapon yrityksestä epäilty nainen on kuollut – oikeuskäsittelyn piti alkaa tänään

yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä epäilty kuopiolaisnainen on kuollut, kertoo Ilta-Sanomat.Kyse on kesäkuussa julki tulleesta tapauksesta, josta Savon Sanomat uutisoi poliisin tietoihin nojaten. Lehden mukaan naisen epäiltiin yrittäneen polttaa asunnon, jossa nukkui hänen pieni lapsensa.Epäiltyä vastaan nostettiin syyte tapon yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Epäilty on esitutkinnassa kiistänyt teot.käräjäoikeudessa oli tarkoitus aloittaa tänään tapauksen pääkäsittely. Ilta-Sanomien käräjäoikeudesta saamien tietojen mukaan syytetty on kuollut, ja Väestörekisterikeskus vahvistaa lehdelle tiedon.Ilta-Sanomien tietojen mukaan tämänpäiväisen pääkäsittelyn todistajat on peruttu ja asianomistajat luopuneet vaatimuksistaan.