Syntyvyys laski alemmas kuin koko mittaushistorian aikana – Väestöliitto: Tämän hetken sukupolvi havahtuu lastenhankintaan liian myöhään

Kotimaa

Syntyvyys laski alemmas kuin koko mittaushistorian aikana – Väestöliitto: Tämän hetken sukupolvi havahtuu last

Syntyvyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väestöliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taustalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilastokeskuksen