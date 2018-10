Kotimaa

Suomalaiset innostuivat kierrättämään muovia – lähes kaikki keräys­muovi menee kotimaisille valmistajille uusi

Suomalaiset

Vaikka

Muovinkeräys

lajittelevat muovisia pakkausjätteitään yhä enemmän ja toimittavat ne muovinkeräyspisteisiin.Pakkausmuovin erilliskeräys alkoi Suomessa vuonna 2016. Tuolloin noin 25 prosenttia muovipakkauksista päätyi keräyspisteisiin.”Tänä vuonna se tulee olemaan noin 30 prosenttia. Kuluttajien muovipakkauksia kerättäneen tänä vuonna yli 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Soini https://www.hs.fi/haku/?query=vesa+soini Suomen Uusiomuovista.Tällä hetkellä Suomessa on noin 1 850 Rinki-ekopistettä, joista 550:ssä kerätään myös muovia. Muovinkeräyspisteiden määrä on kasvamassa vuodenvaihteeseen mennessä noin 600:aan.suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia kierrättämään muovia, moni pitää sitä yhä hankalana.Muovia keräävä Rinki-ekopiste saattaa olla kaukana. Käytettyjen muovipakkausten välivarastot kotona ovat ikäviä, mutta ei ole ekologisesti järkevää kuskata autolla erikseen jokaista muovijätenyssäkkää.Tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen pystyy viemään muovijätteensä kotipihansa keräysastiaan paperin-, metallin- ja lasinkeräysastioiden viereen. Kuluttajien lajittelu helpottuu, sillä muovinkeräys on laajentumassa hiljakseen taloyhtiöihin.Tämä liittyy EU:n tavoitteeseen, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä pitää kierrättää 50 prosenttia muovisesta pakkausjätteestä.”Se on niin iso asia, että siihen ei tulla pääsemään aluekeräysjärjestelmällä. Sen rinnalle tullaan tarvitsemaan kiinteistökeräystä. Se tarkoittaa, että oman taloyhtiön jätekatoksessa on oma astia muovipakkauksille. Vain siten me tulemme saavuttamaan ne määrät, joita tarvitaan”, Vesa Soini sanoo.”Tällä hetkellä yli kahdelle miljoonalle suomalaiselle tällainen palvelu olisi jo tarjolla, jos asuinkiinteistö sitä haluaa.”on taloyhtiöille mahdollista jo esimerkiksi Helsingin seudulla. Muuallakin monet kunnalliset ja yksityiset jäteyhtiöt ovat ottaneet askeleita kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen suuntaan.Soinin mukaan Kainuussa tulee vuodenvaihteessa pakolliseksi järjestää muovinkeräys yli viiden asunnon kiinteistöille. Turussa raja on 20 asunnon kiinteistöissä.”Tuohon suuntaan ollaan menossa aika vauhtia.”Tilanne kuitenkin vaihtelee alueittain. Soinin mukaan niillä seuduilla, joilla kiinteistökohtainen muovinkeräys ei etene tehokkaasti, on mietittävä alueellisten keräyspisteiden lisäämistä.Kiinteistökohtainen muovinkeräys ei koske vain kerros- ja rivitaloyhtiöitä, vaan se voi toteutua myös omakotitaloissa. Tämä tarkoittaa omakotitalojen pihoissa tavallista suurempaa roskalaatikkoa, jonka kannen alla on lokerot useille lajittelujätteille, myös muoville.Soinin mukaan omakotitalojen muovinkeräystä tehdään jo esimerkiksi Turun seudulla, Porvoossa ja Tammisaaressa.

Mitä kotitalouksista kerätylle muoville tapahtuu?

Kaikki Suomessa erilliskerättävä pantiton kotitalousmuovi päätyy Fortumin muovijalostamoon Riihimäelle. Siellä eri muovilaadut erotellaan toisistaan koneellisesti ja pestään, minkä jälkeen niistä tehdään pieniä muovirakeita. Ne Fortum myy eteenpäin yrityksille, jotka käyttävät rakeita uusien muovituotteiden raaka-aineena.Soinin mukaan keräysmuovista tehty raaka-aine menee nykyään lähes kokonaan kotimaisille valmistajille.”Sinituote tekee tiskiharjan vartta, Orthex tekee kastelukannua, Amerplast muovipussia. Suomessa ollaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että kierrätysraaka-aineelle on enemmän kysyntää kuin kyetään keräämään”, Soini kertoo.

Kuinka iso osa kerätystä muovista kelpaa uusiomateriaaliksi?

Erilliskerätystä muovista yli 70 prosenttia menee uusiokäyttöön. Loput poltetaan. Soinin mukaan tavoitteena on, että uusiomateriaaliksi päätyvän muovin osuus kasvaa 80 prosenttiin.Uusiomateriaaliksi kelpaamattomuuden syynä ei Soinin mukaan ole muovin likaisuus. Hän kyllä kehottaa huuhtaisemaan elintarvikejäämiä sisältävät kierrätysmuovit, mutta syynä ei ole kierrätyskelpoisuus vaan hygienia. Muovien matka jalostamolle saattaa kestää kuukausia.Kaikista kerätyistä muoveista ei tehdä uutta muovia, koska kaikkea pakkausmuovia ei pystytä vielä nykytekniikalla hyödyntämään raaka-aineena.Tavoitteena on, että vuonna 2030 EU-alueella olisi käytössä vain kierrätyskelpoisia pakkauksia. Sekä pakkausten laadun että kierrätystekniikoiden on siis kehityttävä tulevina vuosina.”Mutta emme ole vielä siinä. Meillä on esimerkiksi kissanruokapussi, joka on muovipussi, jossa on alumiinipinnoitus sisällä. Nykytekniikoilla sitä ei kyetä kierrättämään”, Soini sanoo.”Tai osa muoveista jauhautuu mekaanisesti liikutellessa niin hienojakoiseksi, että sitä ei kyetä sen takia erottelemaan.”

Mistä kuluttaja tietää, kuuluuko pakkaus muovinkeräykseen?

Vesa Soinin mukaan pakkaus kuuluu muovinkeräykseen kolmessa tapauksessa: jos pakkauksessa on muovia silmin nähden yli puolet, jos pakkauksessa ei ole vaarallisia aineita ja jos siitä ei löydy merkkiä 03, joka tarkoittaa pvc:tä.”Kaikki muut voi laittaa keräysastiaan.”