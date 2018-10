Lempäälän ampumistapauksen päätteeksi poliisi vastasi pakenijan tulitukseen – Katso video hurjasta takaa-ajosta

Kotimaa

Lempäälän ampumistapauksen päätteeksi poliisi vastasi pakenijan tulitukseen – Katso video hurjasta takaa-ajost

Poliisi

Videolta

Autoa

on julkistanut takaa-ajovideon, joka liittyy Lempäälän ampumistapaukseen. Ammuskelu tapahtui huhtikuun lopussa.Takaa-ajon päätteeksi pakenija avasi tulen poliiseja päin omavalmisteisella pumppuhaulikolla ja haavoitti yhtä poliisia. Kaksi poliisia vastasi tuleen. Autoilija kuoli tapahtumapaikalla.Tilanne alkoi rutiinitarkastuksesta, kun vuonna 1992 syntyneen miehen auto herätti poliisipartion huomion auton kunnon ja omistussuhteiden takia.Kun poliisipartio nousi autosta mennäkseen puhuttamaan kuljettajaa, autosta tuli ulos kaksi matkustajaa. Kuljettaja lähti ajamaan yksin pakoon.näkyy, kun harmaa henkilöauto puikkelehtii huomattavaa ylinopeutta vaarallisesti moottoritiellä muiden autojen seassa.Takaa-ajoon osallistuneen poliisipartion vauhti nousee hetkittäin jopa 180 kilometriin tunnissa.Takaa-ajetun miehen auto ajautuu useita kertoja tien pientareelle. Video loppuu siihen, kun poliisi kiilaa auton pois tieltä.Pysäytyshetkellä auton ympärillä on kolme poliisipartiota. Ammuskelua ei videon julkisessa versiossa näy.ajanut mies ampui poliiseja kohti autonsa tuulilasin läpi.Poliisin rekonstruktiovideolta näkyy omavalmisteisen pumppuhaulikon tuhovoima.Syyttäjä selvitti poliisin toimintaa tilanteessa ja totesi, että poliisi on toiminut oikein. Muuten tapaus ei siirry syyteharkintaan, koska poliiseja päin ampunut mies on kuollut.