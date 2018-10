Poliisi: Velanperintä johti silmittömään väkivaltaan Lahdessa – 19-vuotiasta miestä pahoinpideltiin raa’asti yli kaksi tuntia

Kotimaa

Poliisi: Velanperintä johti silmittömään väkivaltaan Lahdessa – 19-vuotiasta miestä pahoinpideltiin raa’asti y

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

epäilee, että kaksi lahtelaista miestä pahoinpiteli raa’asti 19-vuotiaan miehen velanperinnän yhteydessä.Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut miehet epäiltyinä törkeästä ryöstöstä, törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta.Poliisilla oli pidätettynä kolmaskin asunnossa ollut mies, mutta poliisin mukaan hänen vangitsemisensa ei ollut tarpeellista hänen osuutensa huomioiden.kertoo, että pahoinpitely tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Lahden keskustassa.Uhri oli mennyt asuntoon entuudestaan tuntemiensa miesten pyynnöstä.Poliisin mukaan miestä pidettiin asunnossa väkisin ja häntä pahoinpideltiin runsaan kahden tunnin ajan.Miestä lyötiin ja potkittiin ympäri vartaloa. Häntä lyötiin nyrkeillä ja rautaisella teleskooppipampulla. Lisäksi miestä ammuttiin kuula-aseella lähietäisyydeltä kymmeniä kertoja niin, että kuulia meni myös ihon sisään. Myös uhrin korvaa oli viillelty pahasti.Miehen suu oli teipattu ilmastointiteipillä, joten hän ei pystynyt huutamaan apua.Uhri on jo päässyt sairaalasta.mukaan epäillyt ovat 24- ja 20-vuotiaita. He olivat teon aikana vahvasti huumausaineiden vaikutuksen alaisina.Poliisin mukaan miehillä on aiempaa rikostaustaa.