Sotahistoriallinen kirja ”romuttaa kuvan tavallisista suomalaispojista” SS-joukoissa – nyt SS-perinneyhdistys tyrmää teoksen väitteet sotarikoksista

Kotimaa

Sotahistoriallinen kirja ”romuttaa kuvan tavallisista suomalaispojista” SS-joukoissa – nyt SS-perinneyhdistys

”Sota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kääriäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pekka Kääriäisen

Swanström

Sota

Kansallisarkistossa