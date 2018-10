Kotimaa

Ministeri Berner vahvistaa: Kellojen siirtelyn lopettaminen lykkääntymässä vuoteen 2021

Liikenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheenjohtajamaa