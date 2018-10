Kotimaa

Karu tilasto ikääntymisestä: Eläkeläisten osuus väestöstä on jo yli 40 prosenttia Etelä-Savossa ja Kainuussa

Suomessa

Etelä-Savon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden 2017

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy