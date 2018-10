Päivä on nyt Länsi-Suomessa tunnin pidempi kuin idässä, ja valoisat illat panevat ihmisen sisäisen kellon sekaisin – Kuinka paljon aikavyöhyke vaikuttaa terveyteen?

Kotimaa

Päivä on nyt Länsi-Suomessa tunnin pidempi kuin idässä, ja valoisat illat panevat ihmisen sisäisen kellon seka

Kädenvääntö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälisissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Partonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Terveysvaikutukset

Euroopan komissio