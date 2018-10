Lappeenrannan autonpolttomurhan oikeudenkäynti alkaa – Murhasta epäiltyjä syytetään myös törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä ryöstöstä

Kotimaa

Lappeenrannan autonpolttomurhan oikeudenkäynti alkaa – Murhasta epäiltyjä syytetään myös törkeästä vapaudenrii

Etelä-Karjalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

käräjäoikeudessa aletaan keskiviikkona käsitellä Lappeenrannan autonpolttomurhaa. Henkirikos paljastui toukokuussa, kun 13-vuotias poika löysi uhrin palaneesta autosta Lauritsalan venesatamassa.Uhri oli vuonna 1997 syntynyt savitaipalelainen mies. Poliisi on aiemmin kertonut, että uhrilla ei ollut minkäänlaista rikoshistoriaa.Murhasta syytetään vuonna 1998 syntynyttä miestä ja samana vuonna syntynyttä naista. Poliisin käsityksen mukaan he tunsivat uhrin entuudestaan. Syytetyilläkään ei ole merkittävää aiempaa rikoshistoriaa.Kaksikkoa syytetään murhan lisäksi, törkeästä vapaudenriistosta, törkeästä ryöstöstä, hautarauhan rikkomisesta, vahingonteosta ja lievästä maksuvälinepetoksesta.Murhan motiivia tai tapahtumakulkua ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.Oikeuden käsittelylle on varattu yhteensä kolme päivää.