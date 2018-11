Kotimaa

Kaksi vangittiin epäiltynä liikunta­rajoitteiseen naisen kohdistuneesta henkirikoksesta Salossa

Käräjäoikeus on vanginnut kaksi ihmistä epäiltynä 30-vuotiaaseen naiseen Salossa torstaina kohdistuneesta henkirikoksesta, kertoo poliisi tiedotteessaan. Vangituista toinen on täysi-ikäinen mutta toinen on alle 18-vuotias.



Poliisi tutkii tapausta murhana, koska rikos on tehty raa’alla tavalla ja uhri on ollut puolustuskyvytön. Nainen oli liikuntarajoitteinen.



Nainen löytyi kuolleena kerrostaloasunnosta Salossa Varsinais-Suomessa torstaina. Poliisi löysi naisen aamuyöllä, kun se oli hälytetty paikalle metelin takia.