Venäjä on suojelemassa talvisodan Mannerheim-linjaa hävitykseltä – bunkkereissa luetaan nyt Yrjö Jylhän Kiirastulta venäjäksi

Kotimaa

Venäjä on suojelemassa talvisodan Mannerheim-linjaa hävitykseltä – bunkkereissa luetaan nyt Yrjö Jylhän Kiiras

Legendaarisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joihinkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Irincheev

Venäjällä