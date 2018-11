”Renkaat ovat turvallisesti maankamaralla!” – Tiia Lintusen epäonninen tapahtumasarja päättyi pelastuslaitoksen onkimisretkeen Saimaan kanavassa

Kotimaa

”Renkaat ovat turvallisesti maankamaralla!” – Tiia Lintusen epäonninen tapahtumasarja päättyi pelastuslaitokse

Saimaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiia Lintunen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Renkaat