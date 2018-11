Poliisi ei ole onnistunut selvittämään yli 80 kunnassa yhtään varkautta omilla tutkintatoimillaan tänä vuonna – Hakukone kertoo kotikuntasi tilanteen

Kotimaa

Poliisi ei ole onnistunut selvittämään yli 80 kunnassa yhtään varkautta omilla tutkintatoimillaan tänä vuonna

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pimeällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pimeäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienissä

Poliisihallituksen

Poliisihallitus