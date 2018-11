Helsingin poliisia johtanut Jukka Riikonen poliisipomojen käräjillä: ”En johtanut taloa mistään norsunluutornista”

Kotimaa

Helsingin poliisia johtanut Jukka Riikonen poliisipomojen käräjillä: ”En johtanut taloa mistään norsunluutorni

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riikonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riikoselta kysyttiin