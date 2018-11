Kotimaa

Mies myöntää laittaneensa neuloja elintarvikkeisiin Merikarvialla – epäillään pahoinpitelyn yrityksestä

Miestä

poliisi kertoo tiedotteessaan selvittäneensä Satakunnan Merikarvialla elintarvikkeista löytyneiden neulojen tapauksen.Poliisi on pidättänyt 1950-luvulla syntyneen miehen, jonka epäillään työntäneen yhteensä kolme ompelukoneen neulaa Merikarvia K-Marketin ja S-Marketin elintarvikkeisiin.Epäilty on myöntänyt teot poliisin kuulusteluissa. Hän on selittänyt tekoaan jännityksen hakemisella. Mies kertoi myös nähneensä uutisen Australiassa mansikoihin piilotetuista neuloista.epäillään kolmesta pahoinpitelyn yrityksestä, varkaudesta ja näpistyksestä. Miehen epäillään anastaneen sekä neulat että leikkelemakkaraa.Koska neulat päätyivät elintarvikkeisiin, tekoa ei voi pitää poliisin mukaan vähäisenä. Sen takia neulojen anastus täyttää varkauden tunnusmerkistön, poliisi kertoo tiedotteessa.Poliisi vapautti epäillyn torstaina. Tapauksen esitutkinta jatkuu.