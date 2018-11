Kotimaa

Valtioneuvosto esittää yllätys­nimeä Meri­voimien komentajaksi – ennakkosuosikki siirretään erityis­tehtäviin

Valtioneuvosto

esittää Merivoimien nykyistä operaatiopäällikköä, kommodori Jori Harjua https://www.hs.fi/haku/?query=jori+harjua Merivoimien uudeksi komentajaksi tammikuun alusta alkaen. Samalla hänet esitetään nimitettäväksi amiraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi.

Aamulehti

Pääesikunta