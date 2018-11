Syntyvyys laski, seksi väheni ja älypuhelin liimautui lähes jokaisen käteen – Kuva näyttää huolestuttavan ilmiön, mutta onko yhteys todellinen?

Kotimaa

Syntyvyys laski, seksi väheni ja älypuhelin liimautui lähes jokaisen käteen – Kuva näyttää huolestuttavan ilmi

”Minulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riidat

”Aika suuri osa miehistä ja naisista kertoi, että he näpräävät laitteitaan sängyssä.”

Yhdysvalloissa

Rotkirchin

Anna Rotkirch