Mitä tapahtui vakavasti loukkaantuneelle lenkkeilijälle Tampereella viime kesänä? Poliisi epäilee miehen joutuneen pahoinpidellyksi ja pyytää vihjeitä

yrittää edelleen selvittää, miten 35-vuotias mies loukkaantui vakavasti tavanomaisella lenkillään Tampereen Rautaharkon kaupunginosan läheisyydessä viime kesäkuussa.Hänen epäillään joutuneen pahoinpidellyksi.muistaa lähteneensä 26. kesäkuuta iltaseitsemän aikaan lenkille Muuntajankadulta. Hän ei ole pystynyt kertomaan, mitä lenkin aikana on tapahtunut.Ulkopuolinen henkilö löysi miehen sekavan oloisena Muuntajankatu 8:n kohdalta. Hänet toimitettiin sairaalaan, jossa hänellä todettiin olevan vakava päävamma.Lääkärin mukaan vamma on syntynyt todennäköisesti väkivallan seurauksena. Mies on jo kotiutunut sairaalasta, mutta hänelle on poliisin mukaan jäänyt pysyvä vamma.Poliisi ei ole toistaiseksi onnistunut selvittämään, mitä lenkin aikana on tapahtunut. Poliisi pyytää yleisöä ilmoittamaan mahdollisista havainnoista tai muista tiedoista joko puhelinnumeroon 0295 445 890 tai sähköpostiosoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi.Miehen tavanomainen lenkkireitti näkyy alla olevasta kartasta.