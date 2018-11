Kotimaa

Lapissa annettiin alkuviikosta varoitus mahdollisesti Venäjän aiheuttaman gps-häirinnän vuoksi – Voiko häiriö

Liikenteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihtoehtoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teoreettista

Lennonvarmistuksesta