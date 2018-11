Kotimaa

Tutkijat ihmettelevät: Suomessa kova Pisa-sijoitus, mutta opettajien arvostus vain keskitasoa

paras koulutusjärjestelmä, mutta opettajien arvostus vain keskitasoa?Tätä Suomea koskevaa havaintoa ihmetellään vastikään julkaistussa, kansainvälisessä opettajien arvostusta mittaavassa tutkimuksessa, jonka julkaisi opetusalan hyväntekeväisyyssäätiö Varkey Foundation.Edellisen kerran se julkaisi opettajien asemaa mittaavan GTSI-indeksin (Global Teacher Status Index) viisi vuotta sitten ja nyt se tutki samaa asiaa taas 35 maassa.Suomen sijoittui nyt tässä indeksissä 17. sijalle, kun maita oli 35. Sijoitus oli Yhdysvaltain jälkeen ja ennen Japania, opettajien arvostus vahvasti keskitasolla siis. Korkeinta se oli Kiinassa, samoin moni muu Aasian maa menestyi tässä.”Maan sijoittuminen GTSI-indeksin keskitasolle on hyvin ristiriitaista, kun otetaan huomioon Suomen viides sija Pisa-tutkimuksen keskimääräisten pisteiden perusteella”, tutkimus toteaa. Ihmettely perustuu siihen, että opettajien korkea arvostus näkyy yleensä myös oppilaiden hyvissä tuloksissa.Ja näin arvostus näkyy Suomessa tämän indeksin mukaan: Vain neljännes suomalaisista kannustaisi lastaan ryhtymään opettajaksi. Tämä on 14. alhaisin tulos kaikissa tutkituissa maissa, mutta pientä parannusta on ilmassa, sillä vuonna 2013 vain viidennes suomalaisista olisi kannustanut lastaan ryhtymään opettajaksi.Tätä lukua voi verrata aineiston ääripäihin: Venäjällä luku on kuusi prosenttia, Intiassa yli viisikymmentä prosenttia.vertaa suomalaisten oppilaiden maailman parhaita Pisa-tuloksia myös siihen, että suomalaiset opettajat ilmoittavat työskentelevänsä vähemmän kuin monien tutkittujen Euroopan maiden opettajat eli 38,6 tuntia viikossa.Saksalaiset opettajat ilmoittavat työskentelevänsä 44,65 tuntia viikossa, kun taas brittiläiset opettajat kertovat työskentelevänsä 51 tuntia viikossa.Entä mitä suomalaiset ajattelevat opettajien älykkyydestä? Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää opettajia älykkäinä, mikä on toiseksi korkein tulos. Vain Ghana menee Suomesta tässä ohi. Kyselystä ilmenee myös, että yhtä suuri osa suomalaisesta pitää opettajia huolehtivaisina, mikä on enemmän kuin missään muussa tarkastellussa maassa.Rehtoreita Suomessa arvostetaan enemmän kuin missään muualla. Kun vastaajia pyydettiin laittamaan neljätoista ammattia arvostusjärjestykseen, rehtorit olivat viidensiä. Muita ammatteja olivat muun muassa lääkäri, sairaanhoitaja, kirjastonhoitaja ja sosiaalityöntekijä.Varkey Foundationin kyselyyn osallistui yli 35 000 16–64-vuotiasta aikuista ja yli 5 500 opettajaa 35 maassa.