Viime hetken jarruttelu ei enää auta: Teiden varsille asennetaan pian satoja uusia peltipoliiseja, ja ne mittaavat nopeuden jopa 150 metrin päästä

Kotimaa

Viime hetken jarruttelu ei enää auta: Teiden varsille asennetaan pian satoja uusia peltipoliiseja, ja ne mitta

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhden

Uudet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusissakin

Vaikka