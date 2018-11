Kotimaa

Elementtitehdas palaa Kangasalla

Kangasalla

Pirkanmaalla palaa suuri elementtitehdas.Pelastuslaitos sai hälytyksen Soramontuntiellä olevasta palosta hieman aamuseitsemän jälkeen maanantaina. Päivystävän palomestarin mukaan paikalla on toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä, ja lisää on tulossa paikalle. Henkilöitä ei ole palomestarin mukaan vaarassa.Aluksi pelastuslaitos ilmoitti palon olevan keskisuuri, mutta vain parin minuutin jälkeen palo päivittyi kokoluokaltaan suureksi.Sammutustoiminta on käynnissä parhaillaan rakennuksen ympärillä. Palomestari ei osannut kertoa tehdasrakennuksen tarkkaa kokoa, mutta hän arvioi sen noin 3 000 neliömetrin kokoiseksi.Uutinen päivittyy.