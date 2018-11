”Spontaanit kohtaamiset ovat hävinneet kokonaan” – HS:n lukijat kertovat, miten älylaitteet vaikuttavat parisuhteeseen ja seksielämään

Kotimaa

”Spontaanit kohtaamiset ovat hävinneet kokonaan” – HS:n lukijat kertovat, miten älylaitteet vaikuttavat parisu

”Kumppani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kertoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastanneista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Silloinkin harvoin, jos vaimo hieroo minua, se tapahtuu yhdellä kädellä toisen pitäessä kännykkää.”

Joidenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylivoimainen

Riitoja

Jotkut