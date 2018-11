Kotimaa

teettää suunnitelmia yksityisellä yrityksellä, onko työn tuloksena syntyvä paperi julkinen vai ei? Tätä joutui pohtimaan korkein hallinto-oikeus (KHO), kun se käsitteli Turun Kauppatorin uudistamiseen liittyvää viestintäsuunnitelmaa.Kaupunki oli tilannut viestintäsuunnitelman yksityisestä viestintätoimistosta, Viestintä Ground oy:stä. Kaupunki kieltäytyi luovuttamasta suunnitelmaa naiselle, joka oli kiinnostunut Turun keskustaa mullistavasta hankkeesta.Naisen mielestä asiakirja oli julkinen. Hän huomautti, että Kauppatorin rakentaminen on Turun keskustan kehittämisen keskeinen hanke, jota on suunniteltu vuosikymmeniä.Naiselle annettiin vain joukko powerpoint-dioja. Niiden perusteella hän päätteli, että viestinnän päätavoite on ollut positiivisen mielikuvan synnyttäminen hankkeesta. Tämän takia on olennaista tietää, onko viestintäsuunnitelma oikeasti sanansa mukainen suunnitelma vai lobbausasiakirja, hän jatkoi.Kaupungin mukaan viestintäsuunnitelma sisälsi yrityksen liikesalaisuuksia, koska siinä kuvailtiin yksityiskohtaisesti sitä, miten kaupunki viestii torin muutoksista. Asiakirjan julkisuus voisi antaa kilpailuetua kilpaileville viestintäfirmoille. Turun hallinto-oikeus hyväksyi salassapidon.toiselle kannalle.KHO painotti vuosikirjaratkaisussaan, että julkisuuslain mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan. Kuntalaissa kunnalle on asetettu sama velvollisuus.Tämän lähtökohdan takia yksityisen yrityksen laatiman viestintäsuunnitelman voidaan katsoa vain poikkeuksellisesti sisältävän firman yksityisiä liikesalaisuuksia.KHO tutki viestintäsuunnitelman ja totesi, että se sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset Kauppatorin uudistusta koskevan viestinnän lähtökohdista, toimenpiteistä ja keinoista.ei kuitenkaan osoita alan normaalista tieto- ja taitotasosta poikkeavaa innovatiivisuutta, KHO totesi. Asiakirja ei myöskään poikkea viranomaisen itsensä laatimista viestintäsuunnitelmista.KHO otti huomioon myös sen, että viestintäsuunnitelma koskee Turun kaupungin oloissa erittäin merkittävää kehittämishanketta. Sekä itse hankkeeseen että siihen liittyvään viestintäsuunnitelmaan kohdistuu siis huomattava yleinen tiedonsaanti-intressi. Myös Turun kaupungin että viestintätoimiston on täytynyt mieltää tämä.KHO siis päätti yksimielisesti, ettei viestintäsuunnitelma sisällä viestintätoimiston liikesalaisuuksia. Asiakirja on julkinen. Kaupunki määrättiin luovuttamaan se sitä pyytäneelle naiselle.