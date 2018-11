Kotimaa

Poliisi epäilee henkirikosta Loviisassa – kuollut mies löytyi metsätieltä

epäilee Loviisassa kuolleena löytyneen miehen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Sivullinen löysi kuolleen miehen metsätieltä ampumaradan läheisyydestä viime perjantaina, kertoi Itä-Uudenmaan poliisi tiedotteessaan keskiviikkona.Mies on poliisin mukaan surmattu viime torstaina tai perjantaina. Vainajassa on merkkejä ulkoisesta väkivallasta. Uhri on syntynyt vuonna 1971, ja poliisi on tunnistanut hänet.johdosta poliisi on ottanut kiinni neljä epäiltyä, joista yksi on nainen ja loput miehiä. Heitä kaikkia esitetään vangittaviksi keskiviikkona.Poliisi ei kerro enempää epäillyn rikoksen mahdollisesta tekotavasta tai uhrista, koska se voisi poliisin mukaan vaarantaa tapauksen tutkinnan.