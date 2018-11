Mies päästettiin psykiatriselta osastolta ulkoilemaan Hämeenlinnassa – meni ruokakauppaan ja löi sivullista naista veitsellä

Kotimaa

osastolla potilaana oleva nuori mies löi naista veitsellä ruokakaupassa Hämeenlinnassa maanantai-iltana.Kanta-Hämeen keskussairaala ja Hämeen poliisilaitos tiedottivat asiasta keskiviikkona. Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä ja laittomana uhkauksena.Keskussairaalan lähettämän tiedotteen mukaan sairaalassa potilaana oleva mies oli päästetty ulkoilemaan yksin sairaala-alueen lähistölle. Hän oli mennyt läheiseen ruokakauppaan, ottanut sieltä veitsen ja lyönyt sillä kaupassa asiakkaana ollutta naista yläselkään. Uhri oli keskussairaalan mukaan valikoitunut sattumanvaraisesti, eikä hän loukkaantunut vakavasti.Poliisin mukaan mies oli liikkunut kaupassa uhkaavasti. Poliisi otti miehen kiinni tapahtumapaikalta ja vei takaisin sairaalan psykiatriselle osastolle.mukaan mies on tällä hetkellä eristyksissä. Keskussairaala kertoo, että potilaana oleva mies kärsii harhoista, ja hän on saanut lääkehoitoa. Hän on hakeutunut hoitoon vapaaehtoisesti.Maanantaina hänen oli annettu liikkua ensimmäisen kerran ulkona vapaasti sairaalahoitoon hakeutumisen jälkeen, koska mies oli kertonut harhojen vähentyneen merkittävästi ja hoidon tehoavan. Teko oli sairaalan mukaan tapahtunut harhojen vallassa.Tilanteessa loukkaantunut nainen hakeutui hoitoon keskussairaalan ensiapuun, jossa noin senttimetrin pituinen haava hoidettiin. Sairaalan mukaan uhri on saanut myös kriisiapua.