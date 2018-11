Kotimaa

Lähes vuoden kateissa ollut suomalainen löytyi kuolleena Tallinnan lähistöltä

Tallinnassa viime vuoden marraskuussa kadonnut suomalainen mies löytyi kuolleena lokakuussa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos keskiviikkona julkistamassaan tiedotteessa. Viron poliisi on kertonut miehen löytymisestä Suomen viranomaisille keskiviikkona.



Vuonna 1963 syntynyt porilainen mies katosi virkistysmatkalla Tallinnassa 24.11.2017. Hän löytyi kuolleena Viron poliisin mukaan Miidurannan sataman alueelta Tallinnan koillispuolelta, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Paikka on lähellä Piritan kaupunginosaa noin kymmenen kilometrin päässä Tallinnan keskustasta.



Miehen löytämiseksi on järjestetty Tallinnassa lukuisia vesietsintöjä. Hänen katoamiseensa ei epäillä liittyvän rikosta.