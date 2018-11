Kotimaa

Suomi päättää uudesta vastatykistötutkasta vuodenvaihteessa – Ukrainan sodan opit nopeasti käyttöön

Puolustusvoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavoitteena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen