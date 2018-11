14-vuotias halusi kysyä tuomareilta, miksi hänet oli viety lastenkotiin – Oikeus hylkäsi toiveen, lapsi valitti asiasta ja voitti

Kotimaa

14-vuotias halusi kysyä tuomareilta, miksi hänet oli viety lastenkotiin – Oikeus hylkäsi toiveen, lapsi valitt

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus

KHO:n mukaan

toimi virheellisesti hylätessään 14-vuotiaan lapsen pyynnön järjestää suullinen käsittely huostaanottoa ja lastenkotiin sijoittamista koskevassa asiassa. Näin päätti korkein hallinto-oikeus (KHO) perjantaina vuosikirjapäätöksessään.Lapsi oli pyytänyt suullista käsittelyä, jotta hän voisi jutella perusteellisesti tuomareiden kanssa. Hän halusi myös saada selvitystä siitä, mitä oli meneillään ja miksi hänet oli viety lastenkotiin. Hän ilmoitti mieluummin puhuvansa kuin kirjoittavansa.Lapsella ei ollut oikeudellista avustajaa hallinto-oikeudessa.Hallinto-oikeus lähetti lapselle kirjeen, jonka mukaan kuulemisen tarkoituksena on selvittää lapsen kanta.Oikeus kertoi kirjeessä, että lapsi voisi jutella sosiaalityöntekijänsä ja läheistensä kanssa niistä kysymyksistä, mistä hän oli sanonut haluavansa jutella. Oikeus ilmoitti, että häntä voidaan kyllä tulla tapaamaan sijaishuoltopaikkaan, jos hän kertoo asiansa mieluummin suullisesti.Lapsi ei vastannut kirjeeseen.päätti hylätä pyynnön suullisesta käsittelystä ilmeisen tarpeettomana.Huostaanotto pidettiin voimassa, koska lapsella oli ollut pitkäaikaisia psyykkisiä ongelmia. Isä ei avohuollon tukitoimista huolimatta voinut tarjota lapselleen riittävää tukea. Äiti taas ei omien psyykkisten vaikeuksiensa vuoksi voinut toimia lähivanhempana.Tilanne uhkasi hallinto-oikeuden mukaan vakavasti lapsen terveyttä ja kehitystä, ja tästä syystä päädyttiin lapsen huostaanottoon ja lastenkotisijoitukseen.Lapsi valitti KHO:een. Hän ilmoitti, ettei hän halua asua lastenkodissa, koska se on hassua ja tyhmää. Hän ilmoitti olevansa kotikunnossa.hallinto-oikeuden olisi pitänyt järjestää suullinen käsittely. Lain mukaan 12 vuotta täyttänyt lapsi voi käyttää erikseen puhevaltaa itseään koskevissa lastensuojeluasioissa.KHO viittasi myös hallintolainkäyttölakiin ja sen perusteluihin. Niiden mukaan asianosainen voi kokea suullisen käsittelyn tarpeelliseksi asian selvittämisen kannalta tai sen takia, että asia on hänelle tärkeä. Lisäksi hänen voi olla helpompaa ilmaista itseään suullisesti kuin kirjallisesti.Lapsella oli siis itsenäinen oikeus vaatia suullista käsittelyä, KHO painotti. Oikeus suulliseen käsittelyyn on erityisen merkittävä perhe-elämän suojaan vakavasti puuttuvassa asiassa kuten huostaanotossa, jossa lapsi on itse vastustanut huostaanottoa.KHO:n mielestä lapsi oli ilmaissut riittävän selvästi vaativansa suullista käsittelyä. Hän myös perusteli vaatimuksensa syillä, jotka liittyivät keskeisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Hallinto-oikeuden ei siten olisi pitänyt hylätä vaatimusta ilmeisen perusteettomana.Itse huostaanottoasiassa KHO päätyi siihen, että huostaanotolle oli lainmukaiset edellytykset. KHO päätti asian asiakirjojen perusteella. KHO-vaiheeseen lapsi sai oikeusavustajan, ja tällöin suullisen käsittelyn vaatimuksesta luovuttiin.