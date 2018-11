Kotimaa

Eurojackpotissa tuli Suomeen 18 miljoonan euron voitto

Suomeen

Perjantainen osuma

Edellinen täysosuma

Neljänneksi suurin potti

osui perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa 18 miljoonan euron suurvoitto. Veikkaus lupaa tiedotteessa paljastavansa lauantaiaamuna kello yhdeksältä, mille paikkakunnalle voitto osui.Perjantai-illan arvonnassa oli tarjolla 90 miljoonan euron potti, joka kuitenkin jakautui viiteen osaan. Yksi näistä osista tuli siis Suomeen. Kaksi meni Saksaan, yksi Italiaan ja yksi Espanjaan.Kierroksen 46 oikea rivi oli 13, 15, 18, 39, 45 ja tähtinumerot 5 ja 6.oli jo toinen Eurojackpotin täysosuma Suomessa tänä vuonna. Kaikkiaan täysosumia on pelattu Suomessa 15.Suomi oli perjantaina muutenkin onnekas, sillä toinen voittoluokka toi 3,8 miljoonan euron voiton Suomeen.Suhteessa asukaslukuun Suomi on saanut erityisen paljon täyspotteja. Peli on tehnyt yli puolestasadasta suomalaisesta miljonäärin. Esimerkiksi viime vuonna Eurojackpot toi Suomeen enemmän voittorahaa kuin mitä täällä peliin laitettiin., 90 miljoonaa euroa, pelattiin Loimaalla viime helmikuussa. Voitto jakautui neljän hengen kesken, joista kukin sai siis 22,5 miljoonaa euroa, Veikkaus kertoo. Kun Loimaan osuudet laskee yhteen, potti oli suurin Suomeen tullut Eurojackpot-voitto.Toisiksi suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto pelattiin Tampereella viime vuonna kierroksella 18. Tuolloin potti oli 87 miljoonaa euroa.Suuruusjärjestyksessä kolmantena Suomen Eurojackpotin voitoissa on Espooseen vuonna 2014 kierroksella 37 saatu 61,2 miljoonan euron voitto.oli 57,3 miljoonaa euroa, ja se tuli Akaaseen vuonna 2014 kierroksella 14. Akaan voitto kuitenkin jakautui kymmeneen osuuteen.Suomessa Eurojackpotia pelataan asukaslukuun suhteutettuna erityisen paljon.