Kotimaa

Alastomat eläinoikeus­aktivistit valelivat itsensä teko­verellä Barcelonassa

Eläinoikeusaktivistit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoituksen

riisuutuivat alastomiksi ja valelivat vartalonsa tekoverellä Espanjan Barcelonassa sunnuntaina. Mielenilmauksella vastustettiin turkis- ja nahkateollisuutta.Kymmenet aktivistit makasivat alastomina paikallaan vilkkaalla Plaza Catalunya -aukiolla, jonka läheisyydessä on kaupungin merkittävimpiä ostos- ja turistikohteita, kertoo uutistoimisto Reuters.”Kuinka monta elämää vain yhden takin vuoksi?”, aktivistien banderolleissa luki.järjesti eläinoikeusjärjestö Anima Naturalis, jolla on toimintaa Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa.Ryhmä on järjestänyt useita kampanjoita, joissa se vastustaa eläinten julmaa kohtelua esimerkiksi vaatealalla ja eläinkokeissa.