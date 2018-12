Kotimaa

Minna Manelius salaa tiukasti osoitteensa, sillä lasten­suojelu­työntekijän valta ruokkii uhkauksia – Tietojen

Minna Maneliuksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elämää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietojenluovutuskielloista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietosuojavaltuutettu

Uudenmaan

Internetin

Myös

F-Securen