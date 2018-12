Kotimaa

Korkein hallinto-oikeus: Jehovan todistajien saarnaamistyössä keräämät nimilistat olivat lainvastaisia

Korkeimman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

hallinto-oikeuden (KHO) mukaan Jehovan todistajien keräämät nimilistat ovat lainvastaisia. KHO antoi asiasta ratkaisun maanantaina.Jehovan todistajien on siten noudatettava tietosuojalautakunnan aiemmin tekemää päätöstä, jolla lautakunta on kieltänyt Jehovan todistajia keräämästä nimilistoja tai käyttämästä muistiinpanoja käynneistään ovelta ovelle tapahtuvan saarnaamistyönsä yhteydessä.Nimilistojen ja muistiinpanojen laatimiseen tarvitaan asianomaisten henkilöiden suostumus.Tietosuojalautakunta on velvoittanut yhdyskunnan kuuden kuukauden määräajassa huolehtimaan siitä, että henkilötietoja ei kerätä yhdyskunnan tarkoituksia varten.Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Jehovan todistajilla on ainakin teoriassa mahdollisuus järjestää saarnaamistoimintansa niin, että tietojen keräämiseen pyydetään aina etukäteen suostumus.osa saarnaamistyöhön osallistuneista on tehnyt muistiinpanoja. Myös yhdyskunnan omassa julkaisussa on ohjeistettu tekemään muistiinpanoja uusintakäyntejä varten.KHO:n mukaan niiden sisällöt ja tallentamistavat ovat vaihdelleet.Muistiinpanoja on KHO:n mukaan saatettu tehdä esimerkiksi talon tai asunnon numerosta, asukkaan nimestä ja sukupuolesta sekä seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja keskustelunaiheesta. Muistiin saatettiin merkitä myös se, jos tietyssä asunnossa tai tietyn henkilön luona ei toivottu enää vierailtavan.Jehovan todistajien omissa julkaisuissa on ohjeistettu kirjaamaan muistiin tietoja myös henkilön huolenaiheista ja uskontokuntaan kuulumisesta.käsittely hallintotuomioistuimissa on kestänyt useita vuosia. Käsittelyyn vaikutti se, että KHO pyysi joulukuussa 2016 asiasta myös EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun ennen oman ratkaisunsa tekoa.Tietosuojavaltuutettu vei asian alun perin tietosuojalautakunnan ratkaistavaksi vuonna 2013. Yhdyskunta oli tietosuojavaltuutetun mukaan kieltäytynyt noudattamasta valtuutetun aiempia kehotuksia suostumuksen pyytämisestä.Jehovan todistajien yhdyskunta valitti tietosuojalautakunnan antamasta ratkaisusta hallinto-oikeuteen, josta käsittely eteni vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.