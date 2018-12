Kotimaa

Suomi ei ole onnistunut pysäyttämään luonnon köyhtymistä – jopa puolet luonto­tyypeistämme on uhanalaisia

Suomen

Lajien

Luontotyyppien

Perinnebiotoopit katoavat

Vanhat metsät hupenevat

Suoluonto heikkenee Etelä-Suomessa

Itämeren vedenalaisen luonnon tuntemuksessa puutteita

Ilmastonmuutos kurittaa tunturiluontoa

luonnon tila on heikentynyt kymmenessä vuodessa. Tuoreessa uhanalaisuuskartoituksessa jopa puolet kaikista luontotyypeistä arvioitiin uhanalaisiksi. Eniten uhanalaista luontoa on Etelä-Suomessa.Uhanalaisimpia ovat perinteiset maatalouden muovaamat perinneympäristöt eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Niistä valtaosa on äärimmäisen uhanalaisia. Toiseksi suurin uhanalaisten osuus on metsäluontotyypeillä.Äärimmäisen uhanalaisia ovat myös Etelä-Suomen virtavedet ja ilmaston lämpenemisen uhkaamat pohjoiset lumenviipymät.Erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä on eniten soilla, metsissä ja Itämeren rannikolla.Eniten ei-uhanalaisia tai säilyviä on karujen kallioiden ja kivikoiden luontotyypeissä. Säilyvien luokkaan kuuluvat myös esimerkiksi vesien rehevöitymisestä hyötyneet merenrantaruovikot ja -pajukot. Uhanalaisten osuudet ovat pienehköt myös Itämerellä ja sisävesillä, mikä selittyy tutkijoiden mukaan osin luontotyyppien tilan huonolla tuntemuksella.Tänään tiistaina julkistetussa uhanalaisuusarviossa tarkastellaan lähes 400 luontotyyppiä. Niistä 48 prosenttia arvioitiin uhanalaisiksi koko maassa.kirjoa uhkaavat ennen kaikkea metsien uudistus- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus sekä rakentaminen ja vesien rehevöityminen.Ilmastonmuutoksen vaikutus on tutkijoiden mukaan vielä vähäinen muualla paitsi tunturialueella, jossa ilmaston lämpeneminen lisää muun muassa koivikkojen hallamittarituhoja.Tulevaisuuden uhkatekijänä ilmastonmuutoksen arvioidaan kasvavan huomattavasti.uhanalaisuus on arvioitu nyt toista kertaa. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa ja ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa on mukana yli 120 asiantuntijaa eri tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja hallinnosta.Asiantuntijaryhmät ovat laatineet yhteensä 70 ehdotusta toimenpiteistä, joiden avulla monimuotoisuutta voitaisiin parantaa. Avainasemassa on luontotyyppien parempi huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hyödyntämisessä.Luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista on tutkijoiden mukaan tehostettava, ja myös uusia keinoja, kuten ekologisia kompensaatioita, on syytä kehittää. Ilmastonmuutos lisää luontotyyppien tilaa parantavien toimien käynnistämisen ja tehostamisen tarvetta, koska se vahvistaa monien uhkien, kuten rehevöitymisen haitallisia vaikutuksia.Perinteisen maatalouden muovaamat perinnebiotoopit ovat Suomen luontotyypeistä monimuotoisimpia. Ne ovat myös uhanalaisimpia, ja niiden lajisto on voimakkaasti uhanalaistunut.Niittyjen ja ketojen uhanalaisuus on entisestään lisääntynyt. Lähes kaikki ovat äärimmäisen uhanalaisia. Niitä uhkaavat umpeenkasvu laidunnuksen ja niiton loputtua, pellonraivaus ja metsittäminen sekä ruoppaukset ja rehevöityminen.Perinnebiotooppien säilyminen edellyttää tutkijoiden mukaan jatkuvaa hoitoa.Metsäluonto puolestaan köyhtyy, kun vanhojen metsien pinta-ala on pienentynyt ja kuolleen puun sekä järeiden puiden määrä on vähentynyt nuorissa metsissä.Metsäluontotyypeistä 76 prosenttia on uhanalaisia. Erityisen uhanalaisia ovat vanhat ja karujen kasvupaikkojen kangasmetsät. Uhanalaisinta metsäluonto on Etelä-Suomessa.Erityisen kiireellistä on tutkijoiden mukaan säilyttää vanhoja metsiä ja vanhoja puuyksilöitä sisältäviä metsiä, koska niiden palauttaminen ennalleen esimerkiksi luonnonhoidon keinoin on mahdotonta. Talousmetsien ja suojelualueiden luonnonhoidolla ja ennallistamisella voidaan parantaa etenkin lehtojen, jalopuumetsien ja harjumetsien valorinteiden tilaa.Soidenkaan tila ei ole parantunut. Suoluonnon monimuotoisuus heikkenee ennen kaikkea Lapin ja Koillismaan eteläpuolella.Suurin syy uhanalaistumiseen on metsäojitus. Lapissa soiden palsakummut ovat alkaneet sulaa ilmaston lämpenemisen vuoksi.Suoluonnon tilan parantamiseksi tarvitaan uhanalaisuusarvion mukaan soiden suojelua, ennallistamista sekä valuma-alueiden maankäytön suunnittelua.Itämeren 42 luontotyypistä kymmenen arvioitiin uhanalaisiksi ja neljä silmällä pidettäviksi. Yhtä monta eli 14 luontotyyppiä jäi arvioinnissa kuitenkin puutteellisesti tunnetuiksi.Laaja-alaisin Itämeren vedenalaiseen luontoon kohdistuva uhka on rehevöityminen. Lajit kärsivät myös vesirakentamisesta, kuten ruoppauksista.Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen odotetaan pahentavan Itämeren rehevöitymistä entisestään. Jäätalvien vähentymien puolestaan heikentää jäästä riippuvaisten lajien, kuten itämerennorpan, elinoloja.Itämeren rantaluonnossa äärimmäisen uhanalaisia ovat variksenmarjadyynit. Erittäin uhanalaisia ovat hiekkarannat sekä rakkohaurusta tai meriajokkaasta muodostuvat eloperäiset rantavallit.Rantaluontoa köyhdyttävät rehevöitymisestä johtuva umpeenkasvu, rakentaminen sekä virkistysalueilla kasvillisuuden kuluminen.Vieraslajeista etenkin nopeasti leviävä kurtturuusu on kasvava uhka monille rantaluontotyypeille.Tunturiluonnossa ilmastonmuutos näkyy, kun havumetsäraja nousee tunturialueelle. Tunturikoivikkotuhot yleistyvät, kun kovien talvipakkasten vähetessä uudet mittariperhoslajit levittäytyvät alueelle. Lumipeitteinen aika lyhenee, mikä johtaa lumenviipymien ja -pysymien pinta-alan supistumiseen.Uhanalaisimpia luontotyyppejä ovat juuri lumenviipymät ja lumenpysymät sekä tunturikoivikot.Porojen laidunnus puolestaan heikentää monien jäkäläisten luontotyyppien tilaa.Tunturiluontotyyppien säilyminen edellyttää tutkijoiden mukaan ilmastonmuutosta hillitsevien toimien tehostamista. Voimakkaan laidunnuspaineen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi asiantuntijaryhmä ehdottaa muun muassa laidunkierron kehittämistä.Tunturiluonnon turvaaminen edellyttää kokonaisvaltaista maankäytön suunnittelua, sillä paineita maankäytölle aiheuttavat myös Lapin matkailu ja luonnonvarojen hyödyntäminen.