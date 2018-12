Tapaturmaisten kaatumisten aiheuttamat kuolemat ovat lisääntyneet huomattavasti – Miehillä päävammat yleisiä, naisilla lonkkamurtumat

Kotimaa

Tapaturmaisten kaatumisten aiheuttamat kuolemat ovat lisääntyneet huomattavasti – Miehillä päävammat yleisiä,

Tapaturmaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy