Kotimaa

Miksi 47 uutta hävittäjää ei riitä Suomelle? Taustalla ilmasodan parvitaktiikka

Julkinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusvoimat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puranen

Oikaisu 18.12. kello 19.56: Roope Uusitalo on Helsingin yliopiston professori eikä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori, kuten uutisessa aiemmin kerrottiin.